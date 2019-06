Cidade suja preocupa MPT

Recolha de lixo mais assídua e fiscalização mais eficiente são reivindicações do MPT Madeira, que denuncia uma cidade “cada vez mais suja e mais abandonada com lixo a acumular”. O partido liderado por Roberto Vieira teme que a cidade do Funchal perca a imagem de cidade limpa e denuncia a existência de “lixo espalhado, um pouco por toda a cidade, especialmente nas zonas altas, onde os responsáveis camarários só lá vão em altura de eleições”.

O Partido da Terra alerta para o facto de o Funchal não poder perder o galardão de cidade limpa, imagem vendida lá fora. “Quando são gastos 10 milhões de euros por ano na recolha de lixo e na limpeza urbana e o que podemos constatar é uma cidade cada vez mais suja e mais abandonada com lixo a acumular por vários dias, deixando uma imagem degradante do nosso concelho”, acusa, em nota enviada à comunicação social, recomendando a contratação de mais funcionários para a limpeza e jardinagem.