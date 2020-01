Cidadania, educação e trabalho em rede promovidos em encontro

A cidadania e a sua relação com as utopias, a liberdade, os direitos humanos e a educação serão temas abordados no I Encontro Regional de Educação para a Cidadania Global, previsto para a próxima sexta-feira a partir das 9 horas no Museu de Imprensa - Madeira, em Câmara de Lobos. O encontro conta com nove oradores, cinco deles de fora da Região.

Promovido pela Associação de Investigação Científica do Atlântico, em parceria com a Rede de Educação para a Cidadania Global e o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultura e Social da Calheta, este primeiro encontro junta Eduardo Franco, Margarida Pocinho, Joaquim Melro, Marta Uva, Marisol Carmelino, Sofia Lopes, Noémia Simões, Alda Matos Rosário e Paula Lage.

Eduardo Franco abordará ‘Utopias de Cidadania Global na Cultura Portuguesa’; Margarida Pocinho ‘Os Direitos Humanos e a Cidadania’; Joaquim Melro ‘A Cidadania, Educação e Liberdade’; Marta Uva ‘A Avaliação em Educação para a Cidadania Global’; Marisol Carmelino ‘Metodologias Activas para a Educação da Cidadania’; Sofia Lopes ‘A Educação para a Cidadania Global na Educação Formal e não Formal’; Noémia Simões ‘Dinamizar para Agir em Rede’ e Alda Matos Rosário e Paula Lage ‘(Trans)formar, Apoiar e Inspirar’, num testemunho do trabalho desenvolvido pela Rede de Educação para a Cidadania Global e o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação. Aliás a importância do trabalho em rede será um dos aspectos destacados ao longo de todo o dia. “Na apresentação das várias temáticas será reforçado a pertinência do trabalho em rede, ou seja, a partilha da responsabilidade, na mesma proporção, por entre os membros do grupo e a importância do trabalho de sistematização de experiências, assumindo que esta é uma prática que potencia a construção de conhecimentos e aprendizagens significativas na escola actual”, refere a organização.

O programa deste encontro, que tem as inscrições abertas e está acreditado, termina com um Madeira de Honra.