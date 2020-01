Chuva, talvez, só nas zonas altas da Madeira

A previsão do estado do tempo para este domingo, 26 de Janeiro de 2020, na Madeira aponta para céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade durante a tarde, havendo ainda a possibilidade de ocorrência de chuva fraca nas zonas montanhosas, mas só durante a tarde.

Segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será fraco, inferior a 15 km/hora.

Na zona do Funchal, um cenário muito parecido, mas sem possibilidade de chuva.

Já no mar, a costa Norte terá ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas serão de sudoeste inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar estará nos 19ºC.