Chuva pode ‘pintar’ manhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera volta a colocar a chuva nas possibilidades para hoje, um dia com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde. A possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos é apenas nas vertentes Norte até ao início da manhã. Conte ainda com vento moderado (20 a 35 km/h) de Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Oeste e Leste da ilha da Madeira, por vezes com rajadas até 60 km/h.

No Funchal o céu estará mais azul, geralmente pouco nublado, e o vento será inferior a 15 km/h. A máxima mantém-se nos 24ºC. No Porto Santo será de 22ºC. Câmara de Lobos chega igualmente aos 24ºC; Ponta do Sol registará menos 1ºC, fica-se pelos 23ºC, o mesmo em Santa Cruz, São Vicente e na Ponta do Pargo. Machico terá 22ºC de máxima, Caniçal, Santana e Porto Moniz 21ºC.

Se pretende ir a banhos, fique a saber que água está a 20ºC. Quanto à ondulação, a Norte é de Noroeste, com ondas com 1,5 a 2 metros. A Sul são de Sudoeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Sueste.

Hoje o algumas zonas do concelho de Santa Cruz estão com risco muito elevado de incêndio.