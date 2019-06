Chuva nas previsões para o Porto Santo

O Porto Santo deverá contar hoje com chuva na forma de aguaceiros fracos, previsão que se estende igualmente às vertentes Norte e zonas montanhosas da ilha da Madeira. Nas duas ilhas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera antecipa um dia de muitas nuvens. O vento poderá chegar na Madeira aos 65 km/h, sendo em geral moderado (20 a 35 km/h) de Nor-Nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas e nos extremos Leste e Oeste. Está prevista pequena subida de temperatura.

No Funchal o dia será igualmente com muitas nuvens, mas o vento será fraco. A temperatura máxima será de 24ºC, 23ºC no Porto Santo, 25ºC em Câmara de Lobos. A Ponta do Sol e a Ponta do Pargo deverão registar também máxima de 24º. De 22ºC será a do Caniçal, de Santana e do Porto Moniz e de 23ºC a de Machico, São Vicente e Santa Cruz.

Quanto ao mar, conte com água a 20/21ºC. As ondas serão de Norte com 1,5 a 2 metros na costa Norte e de Sul/Sueste com 1 metro na costa Sul.