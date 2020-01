Chuva nas previsões do IPMA para hoje

Céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros e vento fraco a moderado, soprando moderado a forte, até 45 km/h, nas terras altas são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira. No Funchal não mudam muito, estão previstos períodos de muitas nuvens também e a chuva deverá cair. O vento é que será em geral fraco, inferior a 20 km/h, do quadrante Sul. No Funchal a mínima subiu ligeiramente, será de 17ºC, a máxima mantém-se nos 21ºC. O Porto Santo continua hoje com 15ºC de temperatura mínima e 20ºC de máxima.

O IPMA anuncia para hoje valores entre os 18ºC e os 21ºC para Câmara de Lobos; e os 17ºC e os 22ºC para o Lugar de Baixo e Porto Moniz, são as zonas mais quentes. Caniçal e Santa Cruz terão 16ºC e 21ºC nos extremos; Machico 14ºC e 21ºC; Santana entre os 14ºC e os 19ºC; Ponta do Pargo entre os 15ºC e os 19ºC. Em São Vicente são esperadas mínima de 12ºC e máxima de 21ºC. É a maior amplitude térmica das referidas localidades. Se procura frio neste dia, encontrará no Santo da Serra, que vai descer aos 10ºC, na Bica da cana, onde a mínima esperada é de 4ºC e a máxima de 9ºC; e no Areeiro, hoje com o IPMA a anunciar 5ºC e 8ºC como valores de referência.

No mar, a temperatura não põe de parte a ida a banhos, está entre os 19ºC e os 20ºC. Na costa Norte as ondas deverão demover os banhistas, são esperadas ondas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros; na costa Sul conte com ondas de Sudoeste com 1 a 2 metros.

No resto do país, sete distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão desde as 6 horas de hoje e até às 21h de quinta-feira, prevendo-se ondas de Oeste/Noroeste com 4 a 5 metros.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro céu geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente a nebulosidade durante a tarde e aguaceiros, por vezes fortes até meio da manhã no litoral a Norte do Cabo Mondego, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde. Está também prevista trovoada no litoral a partir da manhã e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao fim da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante Sul, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 80 quilómetros por hora a Norte do Cabo Mondego até ao início da manhã.

Nas terras altas, prevê-se vento moderado a forte do quadrante Sul, por vezes com rajadas até 100 quilómetros por hora até ao início da manhã.

O IPMA prevê também subida da temperatura.

Na região Sul prevê-se céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir da tarde e aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada a partir da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado do quadrante Sul, soprando por vezes forte no litoral Oeste até ao início da manhã, e sendo moderado a forte nas terras altas e subida da temperatura, em especial da mínima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 5 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Lisboa) e as máximas entre os 8 (na Guarda) e os 18 (Faro, Setúbal, Santarém e Leiria).