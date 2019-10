Chuva menos provável e a poupar o Funchal

A chuva a cair hoje será na forma de aguaceiros fracos, mais frequentes nas vertentes Norte e nas zonas montanhosas, e será sobretudo até início da manhã. De resto, o dia será novamente marcado por períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas cotas mais altas. O vento será fraco a moderado do quadrante Norte, mudando depois para Leste e tornando-se em geral fraco a partir da tarde.

Para o Funchal não está prevista chuva, apenas períodos de muitas nuvens e vento fraco. A temperatura máxima mantém-se nos 22ºC, a mínima nos 17ºC, os mesmos valores serão registados hoje no Porto Santo.

O local mais quente será o Lugar de Baixo na Ponta do Sol, a registar 24ºC de máxima e 19ºC de mínima. Câmara de Lobos deverá chegar aos 23ºC e descer aos 18ºC, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Caniçal, Santa Cruz e Machico têm hoje os mesmos valores de referência, 18ºC de mínima, 22ºC de máxima. Aos 22ºC devem chegar também São Vicente, Ponta do Pargo e Porto Moniz, mas com mínimas de 15ºC, 16ºC e 17ºC respectivamente. Santana terá hoje máxima de 21ºC e mínima de 16ºC.

No mar, conte com água a 22/23ºC, a Norte com ondas de Norte com 1,5 a 2 metros, a Sul com ondas de Sudoeste com 1 metro.