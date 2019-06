Chuva e 25 graus de máxima nesta quarta-feira

Ainda não é hoje que a Madeira coloca de parte a chuva, que deverá cair em forma de aguaceiros fracos, em especial nas terras altas. O dia volta a ser de muitas nuvens. O vento vai soprar até 25 km/h do quadrante Oeste, rodando para o quadrante Norte no final do dia.

No Funchal as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera não mudam muito, estando previstos também aguaceiros fracos, que deverão cair em especial a partir da tarde. De resto conte com muitas nuvens no céu em alguns períodos do dia e vento até 15 km/h. A temperatura máxima será de 23ºC no Funchal, de 24ºC no Porto Santo.

A Ponta do Sol e São Vicente serão as localidades com máxima mais elevada, vão registar 25ºC na parte mais quente do dia. Câmara de Lobos um grau menos, 24ºC. Porto Moniz, Caniçal, Machico, Santana e Santa Cruz de 23ºC. A Ponta do Pargo terá máxima de 22ºC.

A Madeira mantém o índice ultravioleta muito elevado, está hoje com valor 9. O risco de exposição é real, pelo que o IPMA recomenda utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

No mar, se vai a banhos, fique a saber que a temperatura da água está nos 21ºC. A Norte haverá ondas de Noroeste com 1 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros. A Sul as ondas serão de Sudoeste inferiores a 1 metro.