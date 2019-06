Chuva ameaça a Norte e nas terras altas

Mudou pouco a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o dia de hoje, em relação ao de ontem, nesta quinta-feira novamente com chuva no horizonte e a garantia de muitas nuvens em alguns períodos do dia. A chuva está apontada sob a forma de aguaceiros fracos nas vertentes Norte e nas terras altas. O vento será fraco a moderado de Noroeste, rodando para Norte no final do dia.

No Funchal o vento quase não se vai sentir e o dia não deverá ser molhado, apenas cinzento em alguns períodos. A temperatura máxima prevista é de 24ºC, o mesmo valor para a ilha do Porto Santo e para Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, São Vicente e Porto Moniz. Na Ponta do Sol os termómetros sobem mais um grau na parte mais quente do dia e na Ponta do Pargo, Santana e no Caniçal a máxima será um grau abaixo, com 23ºC esperados.

O risco de exposição à radiação ultravioleta continua muito elevado nas duas ilhas, com 9 valores numa escala de 1 a 11, sendo recomendado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar. Recomenda ainda que evite expor as crianças ao sol.

No mar, hoje estão previstas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros na costa Norte e de Sudoeste com 1 metro na costa Sul. A temperatura da água mantém-se nos 22ºC.