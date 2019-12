Chega Madeira levou vários assuntos a Lisboa

O partido Chega Madeira esteve, esta manhã, reunido em Lisboa, no edifício da assembleia da república, com André Ventura, tendo levado assuntos relacionados com o partido, quer na Madeira quer no Porto Santo, onde terá lugar brevemente a tomada de posse da concelhia local, liderada por Pedro Brito.

“Analisamos também o forte crescimento do partido na Região e tomamos algumas medidas para poder acompanhar este crescimento. Decidimos, no início do próximo ano, a convocação de uma mini-convenção, com vista a alargar os corpos directivos, a criação de um órgão consultivo e um executivo”, revelou.

Além disso, frisou o facto de o partido ter vindo a trabalhar para as próximas eleições autárquicas, “onde irá concorrer em todos os concelhos, no Porto Santo o partido defende a ideia de auto-governo, cujo modelo está, neste momento, em fase de estudo”.