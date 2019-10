Céu azul a Sul

Hoje o dia não será tão azul como o de ontem pois estão previstos períodos de céu muito nublado. A excepção será nas vertentes Sul da ilha da Madeira, onde o céu vai apresentar-se geralmente com poucas nuvens. O vento será fraco a moderado, predominando de Nordeste. Está prevista descida da temperatura nas terras altas.

No Funchal, porque fica a Sul, o dia será de céu geralmente pouco nublado e de vento fraco, a soprara menos de 15 km/h. Conte com calor, os termómetros vão registar até 27ºC no Funchal e em Machico. No Porto Santo a máxima prevista é de 26ºC, valor esperado também para no Lugar de Baixo, em Câmara de Lobos, em São Vicente e em Santa Cruz. Caniçal, Santana, Ponta do Pargo e Porto Moniz terão máxima de 25ºC nesta sexta-feira.

A temperatura da água do mar estará hoje entre os 22ºC e os 24ºC, a Norte com ondas de Oes-Noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2,5 metros; a Sul com ondas de Oes-Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo de Sudoeste com 1 a 1,5 metros na parte Leste, prevêem as meteorologistas Patrícia Gomes e Ângela Lourenço do Instituto de Português do Mar e da Atmosfera.