Cerca de 500 pessoas compareceram ao ‘Primeiro Mergulho do Ano’ no Funchal

O Complexo Balnear da Ponta Gorda, no Funchal, acolheu hoje o ‘Primeiro Mergulho do Ano’. O evento solidário contou com cerca de meio milhar de participantes, cujo valor cobrado na entrada reverte a favor da Associação Acreditar.

As portas do complexo abriram pelas 10 horas, tendo encerrado quatro horas depois. Os cerca de 500 participantes tiveram direito a uma sopa e um gorro, acessório com simbologia solidária.

“A todos aqueles que nos acompanharam neste ritual de iniciação de ano novo, com um gesto solidário, um grande bem-haja”, refere a FrenteMar Funchal, através da sua página de Facebook.

“Parabéns também a todos os nossos colaboradores que neste dia deram o melhor de si para a realização desta iniciativa de sucesso e à nossa parceira Nature Meetings”, conclui.