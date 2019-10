Centro de Química da Madeira representa Portugal em Riga

A professora Helena Tomás, investigadora sénior do Centro de Química da Madeira (CQM), representou Portugal na 2.ª reunião do Comité de Gestão da acção ‘COST Nano2Clinic’, que decorreu no passado dia 15 de Outubro, em Riga (Letónia).

A esta reunião seguiu-se um encontro científico da rede ‘Nano2Clinic’, com apresentação dos trabalhos realizados pelas várias equipas ali presentes.

O CQM participou com o trabalho da estudante de pós-doutoramento CQM/ARDITI Mara Gonçalves, que versou sobre o desenvolvimento de nanoveículos biodegradáveis para o transporte de fármacos anticancerígenos.

O programa COST (European Cooperation in Science and Technology) financia redes de investigação e inovação, juntando cientistas que trabalham quer em pequenas e médias empresas, quer em universidades.

A rede Nano2Clinic envolve 34 países europeus e constitui um instrumento importante para racionalizar e concentrar os esforços da investigação em nanomedicina a nível europeu no combate ao cancro.