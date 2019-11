Centro de Estudos de História do Atlântico recebe Colóquio ‘As Mobilidades no Espaço e no Tempo’.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, realiza, nos dias 14 e 15 de Novembro, no auditório do Centro de Estudo de História do Atlântico Alberto Vieira (CEHA), o colóquio ‘As Mobilidades no Espaço e no Tempo’.

A sessão de abertura terá início às 9 horas e a entrada é livre.

Desde 2011, sob a coordenação do Doutor Alberto Vieira, falecido em Fevereiro deste ano, que o CEHA promove, anualmente, um colóquio, que teve como ponto de partida ‘As lhas da Europa e a Europa das Ilhas’.

A partir de 2016, com a nona ilha (um subprojecto das Memórias das Gentes que fazem a História), passou a dedicar-se o colóquio a um destino de Emigração.

Com a continuação deste projecto do professor Alberto Vieira, o CEHA pretende trazer investigadores dos destinos referenciados, de forma especial os de origem madeirense, assim como outros que tenham desenvolvido estudos nesta área.

Até ao momento, passaram pelo auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico 155 investigadores de diversas nacionalidades e instituições envolvidas, sendo que a edição de 2019 conta com 21 especialistas.