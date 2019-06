Centro de Congressos do Casino da Madeira recebe concerto ‘In Memoriam Eurico Martins’

O Centro de Congressos do Casino da Madeira recebe hoje, pelas 21 horas, o concerto ‘In Memoriam Eurico Martins’.

O Maestro Eurico Martins (1954-2014) foi o grande mentor da Orquestra de Bandolins da Madeira e, durante a sua vida de maestro/presidente, construiu um legado musical e artístico.

Em honra do legado e da pessoa, a Orquestra de Bandolins da Madeira celebra a sua memória no dia em que ele faria 65 anos.

Com direcção do Maestro João André Martins (filho de Eurico Martins), a orquestra tocará as mais clássicas peças musicais ao som dos bandolins e será ainda acompanhada por grandes vozes de solistas.

As portas abrem às 20h15 e terá a duração aproximada de 120 minutos, com 15 minutos de intervalo.

O bilhete tem um custo unitário de 20 euros. Igualmente a OBM possui dois tipos de lugares VIP na plateia com os preços unitários de 40 euros (pacote com bilhete de concerto e um CD) e 65 euros (pacote com bilhete de concerto, um CD e transporte de e para o local do concerto), estando disponíveis nos locais habituais e de forma online.