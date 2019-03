Centro de abate do Santo da Serra na mira dos activistas dos direitos dos animais

Um pequeno grupo de activistas de defesa dos direitos dos animais do ‘Lisbon Animal Save’, associado ao grupo internacional ‘The Save Movement’, esteve ontem à entrada do Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM) e acompanhou a chegada de viaturas que transportavam vacas e porcos vivos. “Raiva e tristeza” foram os termos que uma das militantes madeirenses escolheu para definir a experiência, documentada num vídeo publicado no Youtube.

Esta visita à Madeira do ‘Lisbon Animal Save’ já estava a ser programada há cinco meses. A iniciativa, que vem na sequência de uma outra realizada nos Açores em Janeiro, serve para organizar um grupo local, apoiar a comunidade vegan e preparar vigílias, workshops, apresentações de documentários e eventos de realidade virtual sobre direitos de animais.