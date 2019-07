Centro Comunitário do Funchal assinala Dia dos Avós

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Qualidade de Vida e Envelhecimento Activo na CMF, acompanhou esta tarde, no Centro Comunitário do Funchal, as comemorações do Dia Mundial dos Avós, que se assinala hoje, dia 26 de Julho.

O Centro Comunitário do Funchal organiza, desde há vários anos, esta comemoração, reunindo utentes e respectivos netos e outros familiares, num convívio intergeracional.

Madalena Nunes enalteceu “a proximidade e a familiaridade que são regra em todas as actividades do nosso Departamento de Educação e Qualidade de Vida” e realçou que, no Funchal, existe “a preocupação de pensar numa cidade para todas as idades, e de promover eventos comungados por diferentes gerações, que permitam este tipo de partilha”.

“Com pontos de encontro como este, o Município fica mais rico e saímos todos a ganhar”, rematou a vereadora.