Centro Budista da Madeira promove workshop sobre ‘Acompanhamento de Doentes em Fase Terminal’

O Centro Budista da Madeira (CBM) promove, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro, um workshop dedicado ao tema ‘Acompanhamento de Doentes em Fase Terminal’, que contará com a vinda da Tsering Paldron à Região.

Tsering Paldron é discípula do mestre do budismo tibetano Ringu Tulku Rinpoche e ensina o Budismo desde 1992, tendo fundado a Bodhicharya (rede internacional de pessoas, projectos, centros e organizações, cujas acções se inspiram nos ensinamentos budistas). Em Portugal é regularmente convidada para cursos, palestras e orientar retiros e, no âmbito da sua prática espiritual Budista, tem dado ao longo dos anos diversas conferências sobre o apoio a doentes em fase terminal.

Assim, este evento pretende contribuir para a formação integral de pessoas e profissionais da saúde no que toca à maneira como lidar com a perda e o sofrimento associado a doença terminal e à morte.

O workshop terá lugar na Quinta da Ribeira, no Funchal, no sábado, das 10 às 13 horas e das 15 horas às 17h30, e, no domingo, das 10 às 13 horas. A participação custa 30 euros e está sujeita a inscrição que pode ser feita através deste formulário.

De referir que esta formação dirige-se a qualquer pessoa, independentemente da sua inclinação religiosa.

O Centro Budista da Madeira surge da antiga Delegação Regional da Madeira da União Budista Portuguesa e foi criado para divulgar as tradições budistas presentes em Portugal, apoiando suas actividades, bem como exercendo e promovendo a prática do culto budista nesta região.