CDU pretende eliminar “os ácaros da Região”

A CDU esteve hoje no antigo matadouro do Funchal para falar dos “ácaros da Região”, uma “espécie endémica” que despreza os bens públicos, esbanja os dinheiros públicos, e engana as populações com falsas promessas, ocupando os lugares de governo. Ao contrário das outras espécies endémicas que devem ser protegidas, os comunistas dizem que estes “ácaros da Região precisam de ser erradicados e eliminados pelo mal que provocam”.

Segundo Edgar Silva, dirigente sindical, a visita ao antigo edifício do matadouro do Funchal deve-se ao facto deste espaço ser um, entre muitos outros casos, que “exemplificam não só as inúmeras falsas promessas, como o desprezo pelos bens públicos por parte dos governantes”.

“Ao longo dos anos, desde o tempo em que Miguel Albuquerque foi Presidente da CMF, depois do PSD veio o PS e, com Paulo Cafôfo, os cidadãos foram inundados com as mais fantasiosas promessas e falsos projectos para o antigo matadouro do Funchal. Mas, o que temos hoje é um lugar completamente degradado, num péssimo quadro de abandono de bens públicos e de desleixo paisagístico da cidade”, acusou Edgar Silva, salientando que o ‘logotipo’ desta iniciativa - ácaros da Região – “foi aqui colocado sinalizando o protesto público e sinalizando a espécie nefasta que importa combater, a bem da Região e a bem do interesse público”.