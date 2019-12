CDU lembra que 3.700 famílias no Funchal ainda aguardam uma casa

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, acusa o executivo municipal de vangloriar-se de o Orçamento de 2020 “ser o maior da década” mas não representar medidas que beneficiem directamente a população funchalense.

Herlanda Amado destacou os problemas de habitação no Funchal, lembrando que 3.700 famílias ainda aguardam uma casa. E disse ainda que os prémios que a Câmara Municipal ganha são positivos para o executivo mostrar, mas não têm qualquer impacto para quem vive nas periferias da cidade.

Já Miguel Gouveia respondeu que o executivo funchalense “mais que duplicou o investimento na conservação de habitação social” para este orçamento.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, afirmou ainda que o primeiro executivo que expropriou no “Calhau, Cova, Laranjal, Curral Velho” foi o da Coligação Confiança: “Estamos a cumprir com aquilo a que nos comprometemos, quer com a CDU, quer com outros partidos, mas também cumprimos a lei com todos os proprietários quer sejam privados ou públicos” justificando que não têm conseguido chegar a acordo com os proprietários.

Sobre a empresa Frente Mar, puxada para o debate pelo PSD, Miguel Gouveia atesta que as contas da empresa são auditadas todos os anos.

E acusa a coligação PSD/CDS de já ter feito mais de 200 nomeações desde que formou Governo: “Olhe para o que tem entre portas e veja a vergonha que tem sido a engorda da administração regional”, conclui.