CDU espera que “não sejam perdidos os direitos adquiridos dos trabalhadores” da FrenteMar Funchal

A CDU esteve hoje numa acção de contactos com os trabalhadores da empresa municipal, Frente Mar Funchal. Nesta iniciativa ,a porta voz da iniciativa, a deputada municipal da CDU, Herlanda Amado, disse que “durante muitos anos, foram muitos os resultados financeiros negativos da empresa municipal ‘Frente Mar’, que levaram a esta decisão agora anunciada pelo executivo da Câmara Municipal do Funchal, de propor o encerramento e liquidação da ‘Frente Mar’.

“Mas o que agora o executivo vem propor, já vem sendo sugerido, nomeadamente através de uma auditoria do Tribunal de Contas de 2015, onde no seguimento das diversas irregularidades, é sugeriu o encerramento da empresa devido aos prejuízos sucessivos”, referiu.

Continuou dizendo que “esta empresa tem 117 funcionários que garantem o funcionamento dos complexos balneares, dos parques de estacionamento e de alguns espaços públicos”, sendo que a sua “preocupação prende-se exactamente com a salvaguarda e garantia dos direitos destes trabalhadores”.

“Apesar daquilo que têm sido as declarações públicos, não nos podemos esquecer dos maus exemplos do passado. Quase todos os municípios da Região criaram empresas municipais que se tornaram insustentáveis do ponto de vista financeiro, sendo obrigadas a encerrar por imperativo legal. Aquando do seu encerramento, a verdade é que os funcionários ao serem integrados nos quadros dos municípios que tiveram que avançar com procedimentos de liquidação, aos que agora são propostos pelo executivo camarário do Funchal, perderam parte do seu salário, porque ao serem integrados no quadro, não transitaram com o mesmo salário que auferiam nas empresas municipais. Outra das situações gravosas para a vida destes trabalhadores, foi a perda dos suplementos remuneratórios que auferiam nas empresas municipais liquidadas, que não têm qualquer enquadramento na administração local”, sustentou.

Porque esta situação “inaceitável”, disse que o partido tudo fará no sentido de obter as garantias do executivo para que aquando da sua integração “não sejam perdidos os direitos adquiridos dos trabalhadores, incluindo os salariais”.