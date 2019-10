CDU defende Isenção de taxas no aeroporto do Porto Santo

A CDU promoveu, esta quinta-feira, 24 de Outubro, uma iniciativa política no Porto Santo, para a apresentação da iniciativa legislativa sobre a isenção de taxas aeroportuárias nos voos inter-ilhas.

Nesta iniciativa, o deputado da CDU, Edgar Silva, afirmou que “as taxas praticadas no aeroporto do Porto Santo (32,50 euros) pesam muito negativamente nos custos das ligações aéreas de e para o Porto Santo, constituindo um dos mais graves obstáculos ao desenvolvimento económico e social daquela ilha”.

Neste quadro, vincou, “torna-se inadmissível que nesta rota, nalgumas situações, o preço a pagar pelas taxas aeroportuárias seja maior do que o valor a pagar pelo bilhete. O que está a acontecer é que o peso daquelas taxas tem um impacto extremamente significativo no apuramento dos valores finais dos custos a pagar pelos cidadãos na ligação aérea inter-ilhas Madeira /Porto Santo”.

A CDU lembra que as taxas de serviço a passageiros no aeroporto do Porto Santo são cerca de 38% superiores às praticadas no aeroporto de Lisboa e cerca de 85% superiores às praticadas nos aeroportos dos Açores.

“Para combater os efeitos da dupla insularidade”, a CDU defende a isenção total de taxas no aeroporto do Porto Santo nas ligações inter-ilhas e, ao mesmo tempo, uma redução extraordinária e não permanente nas viagens entre o Porto Santo e outros destinos.

“Estas medidas concretas contribuirão para aumentar a competitividade e a atractividade da economia turística do Porto Santo”, acrescentou Edgar Silva.