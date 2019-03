CDU defende alternativas à desertificação da Costa Norte

A CDU realizou, esta manhã, uma acção de contacto com a população do concelho de São Vicente com o objectivo de abordar as dificuldades de quem vive no mundo rural e defender uma política alternativa que “defenda a coesão económica e social nos concelhos rurais da nossa Região”.

“Ao longo das ultimas décadas os concelhos do norte da ilha da Madeira, concelhos com grandes potencialidades, nas áreas agropecuária, e do turismo rural e ambiental, estão cada vez mais desertificados, devido às políticas seguidas pelos sucessivos governos da República e da Região e da incapacidade das autarquias locais em dar resposta à morte social dos concelhos e à destruição de serviços públicos”, realçou Ricardo Lume na sua intervenção.

O dirigente comunista deu o exemplo do concelho de São Vicente, enumerando os encerramento de escolas, do Tribunal e das estações dos CTT locais.

Para a CDU “é possível um novo rumo que garanta mais qualidade de vida a quem vive nos concelhos da costa norte, garantindo serviços públicos de qualidade, permitindo a criação de postos de trabalho e o desenvolvimento, que garantam a fixação da população nestas localidades”.