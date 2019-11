CDS na Ponta do Sol pede verificação do estado das bocas de incêndio no Município

A vereadora do CDS na Ponta do Sol, Sara Madalena, levantou hoje, na reunião de Câmara Municipal, no período antes da ordem do dia, a necessidade de verificação do estado das bocas de incêndios existentes no Município.

A questão foi levantada na sequência de um incêndio no Lombo de São João, há cerca de quinze dias, em que se constatou o não funcionamento de duas bocas de incêndio. Uma situação que foi confirmada pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, verificando-se que o mesmo já tinha sucedido no ano anterior, no sítio da Ribeira, acima da GESBA.

Sara Madalena solicitou que se verifique “o motivo pelo qual essas bocas de incêndio não funcionaram” quando foi preciso e “atentar na sua manutenção, reparação ou ligação”, dada a importância extrema das mesmas para a segurança das populações.