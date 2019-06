CDS entrega proposta de recomendação por causa da distribuição das barracas de S. João

Um dos pontos fortes das festas do concelho do Porto Santo não são apenas as marchas de S João, mas também as barraquinhas de comes e bebes.

Perante uma terra que vive da sazonalidade, todo o movimento extra durante os 365 dias do ano é sempre bem-vindo e as Festas de S. João, por serem o maior cartaz turístico, ( ate agora), no Porto Santo, traz todos os anos milhares à ilha dourada.

Os comerciantes anseiam sempre que estas festas cheguem para angariar mais uns ‘trocos’. Voltando às barraquinhas de S. João, a Câmara Municipal distribui sempre barracas pelos comerciantes que se inscreveram para o evento, sendo que, este ano, são sete.

Quase sempre todos os anos há um problema por causa das referidas distribuições, sobretudo por pessoas que se inscreveram da ilha da Madeira, pois ficam sempre com lugares que, em princípio, são para os comerciantes da terra.

Entrega nesta terça-feira de uma recomendação na CMPS

Para evitar que isto aconteça nos próximos anos, o CDS PP – Madeira entrega às 09 horas desta terça feira uma recomendação na distribuição das barraquinhas para as próximas edições das festas do concelho.

O líder o do CDS PP no Porto Santo, Miguel Matos, adiantou ao DIÁRIO que “vamos fazer uma proposta de recomendação à Câmara Municipal para salvaguardaras os interesses dos comerciantes locais”.

Assim, os centristas, propõem que deveria ser regulamentada a forma como a autarquia iria atribuir os mesmos recintos a toda comunidade interessada”.

“Inserido no regulamento o regimento de salvaguarda de quota representativa das entidades comerciantes e locais e que residem no Porto Santo e que queiram aderir às mesmas barracas, pois as pessoas pagam os impostos todo o ano e neste tipo de eventos que há sempre ganhar mais alguma coisa mais”, disse.

”A quota referenciada deverá ser feita pelo executivo camarário, ou seja, eles próprios devem propor, mas que numa fase posterior será discutida e aprovada em assembleia municipal, assim, obriga todas as partes a saber com que linhas se vão coser”, acrescentou.

No obstante de tudo isto, disse que “gostaríamos de garantir a transparência e o direito à concorrência, não queremos também só proteccionismo aos comerciantes do Porto Santo, face à percentagem remanescente definida pela Assembleia municipal para comunidade local” .