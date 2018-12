CDS diz que Orçamento podia ter obrigado República a “cumprir” com a Madeira

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira promoveu, esta segunda-feira (17 de Dezembro), uma conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira. Na ocasião, Rui Barreto abordou as propostas do CDS aprovadas no Orçamento Regional para 2019.

“O CDS tem primado a sua actuação polícia pela política com utilidade, por isso é que foi possível através da negociação conseguirmos três propostas aprovadas e com forte impacto na vida dos madeirenses no próximo ano”, realçou o líder e deputado do CDS e enumerou: os passes sociais (cujos preços descem para 30 euros no Funchal e 40 euros no resto dos concelhos da Região), a aprovação de um regime de contratação pública que priorize os produtos regionais na confecção de refeições (nas escolas, lares, hospitais, etc.) e a redução do IRC sobre as empresas para 13% (a mais baixa taxa de IRC do país).

Rui Barreto deixou ainda algumas críticas aos adversários políticos, dizendo que “outros poderiam ter tido esse mesmo comportamento relativamente ao Orçamento de Estado, onde se houvesse empenho na negociação poderíamos ter conseguido ir mais além do que aquilo que se conseguiu e obrigando o Governo da República a cumprir muitos dos assuntos que têm a ver com a Madeira”.