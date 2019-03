CDS acusa CMF de não ter pago indemnizações às famílias da tragédia do Monte

A vereadora do CDS na Câmara Municipal do Funchal (CMF) alertou hoje para o facto das vítimas da tragédia do Monte continuarem sem receber qualquer indemnização da autarquia, passado ano e meio da tragédia.

Convidado a fazer um “ponto da situação” sobre esta matéria, na reunião desta quinta-feira, o presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, e toda a vereação da Confiança mantiveram-se “em silêncio”, referiu Ana Cristina Monteiro que acabou sem resposta.

Ao contrário do que sempre afirmou a vereação que governa a autarquia do Funchal, “a garantia da responsabilidade civil legal e extracontratual imputável aos municípios está regulamentada por lei e serve para cobrir danos patrimoniais causados a terceiros decorrentes de actos de gestão pública”, referiu a vereadora, conforme estipula o Código Civil e demais legislação.

Para Ana Cristina Monteiro, o entendimento da CMF tem sido “esperar” pelas decisões judiciais, uma atitude que o CDS condena, tendo o líder do partido, Rui Barreto, instigado a vereação a participar à seguradora o sinistro ocorrido no arraial do Monte, por forma a que o seguro avançasse com as indemnizações devidas às famílias e cobrisse as despesas resultantes dos tratamentos e cuidados prestados aos feridos.

A vereadora do CDS deu como exemplo os incêndios em Pedrógão Grande, onde o Estado avançou com o pagamento de indemnizações aos familiares das vítimas. “A CMF deveria agir da mesma maneira e não percebemos porque razão não o faz. Está a decorrer, e bem, o processo judicial, mas isso não a impede de cumprir com a sua responsabilidade civil”, referiu Ana Cristima Monteiro, lamentando que a autarquia liderada por Paulo Cafôfo “não assuma a responsabilidade civil” do sinistro, que é independente da responsabilidade criminal, e mais estranha o “silêncio” perante um caso que dificilmente se apagará. “Não vamos desistir porque muitas famílias estão a sofrer em consequência dessa tragédia”, prometeu Ana Cristina Monteiro.

Recorde-se que a tragédia do Monte aconteceu a 15 de Agosto de 2017, em pleno arraial do Monte. A queda de um carvalho-alvarinho provocou a morte de 13 pessoas e fez mais de 50 feridos, no Largo da Fonte.