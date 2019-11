“Casas do Povo merecem carinho”

O secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, manifestou esta tarde o desejo de que os jovens participem mais no trabalho que desenvolvem Casas do Povo.

A ideia foi expressa durante a cerimónia de encerramento da 7.ª edição do evento ‘Sons & Sabores da Madeira 2019’, que decorreu nos últimos três dias em Santa Cruz.

Em representação do Governo Regional, Humberto Vasconcelos lembrou que, na reorganização governativa, a Secretaria que lidera passou a ter a tutela das Casas do Povo, a quem pretende dar um cunho diferente e mais forte, na valorização do trabalho que fazem em prol das populações. “As Casas do Povo são meios importantes de desenvolvimento da nossa terra, do desenvolvimento rural, por isso o trabalho que fazem merecem o nosso carinho”, vincou.

Antes, o secretário regional fez questão de valorizar o trabalho da Casa do Povo de Santa Cruz, entidade que promoveu o evento, pela dinâmica e pelo espírito de equipa.