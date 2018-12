Casa da Madeira nos Açores realizou jantar de Natal e entrega cabazes a famílias carenciadas

A Casa da Madeira nos Açores - CMA realizou, no passado dia 1 de Dezembro, o seu habitual jantar de Natal, reunindo cerca de uma centena de associados, família e amigos, em redor da gastronomia do arquipélago.

Paralelamente ao jantar foi inaugurado o presépio lapinha, com figuras e aspectos típicos madeirenses, tendo como base a ilha da Madeira e do Porto Santo, construídas especificamente para o efeito.

Durante o mês de Dezembro algumas dezenas de alunos do ensino básico, do concelho de Ponta Delgada, terão oportunidade de visitar a CMA para ver o presépio lapinha e conhecer um pouco das tradições madeirenses.

Dando continuidade às comemorações natalícias, no próximo dia 15 de Dezembro, será celebrada uma missa do parto, pelas 6 horas, no Centro Missionário do Coração de Jesus, por párocos madeirenses, residentes nos Açores.

Ainda numa vertente solidária, à semelhança do ano passado, os associados da CMA irão entregar cabazes de Natal a uma dezena de famílias desfavorecidas no concelho de Ponta Delgada.

Para a CMA este tipo de iniciativas são importantes para preservar e difundir a memória identitária madeirense, também para uma maior aproximação entre regiões irmãs, numa região onde estima-se estarem radicados algumas centenas de madeirenses, de primeira geração.