‘Casa cheia’ na Calheta em mais um encontro de militantes do PSD

Depois da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Ponta do Sol, foi na Calheta que os militantes social-democratas reuniram, hoje, num encontro que integra a ronda pelos concelhos iniciada logo após as três vitórias eleitorais conseguidas, este ano, pelo PSD/Madeira, visando agradecer o trabalho levado a cabo, assim como marcar o arranque da necessária mobilização para o próximo desafio eleitoral das autárquicas, em 2021.

Uma mensagem de força que Miguel Albuquerque tem vindo a transmitir, aos militantes, dando-lhes a conhecer os princípios e as medidas estratégicas que irão nortear o presente mandato, mas, também, vincando a necessidade de o partido abrir-se à sociedade, integrar novos quadros e chegar aos mais jovens, de modo a reforçar a sua força nos onze concelhos da Região.

“Os nossos militantes demonstraram, mais uma vez este ano, a sua força, o seu trabalho e a sua capacidade de resistência ao serviço do Partido e da Região”, disse, na ocasião, o líder dos social-democratas, sublinhando a importância desse trabalho ser agora continuado e intensificado, no terreno. Isto, conforme salientou, “para que o PSD continue a ser, tal como o foi nestes últimos 43 anos, um partido vencedor e, acima de tudo, um partido que contribui para a melhoria da qualidade de vida de todos os madeirenses e porto-santenses, enquanto que os restantes permanecem e irão permanecer, pelo menos mais quatro anos, na oposição”.

Lembrando que conta com todos, Miguel Albuquerque salientou “que o PSD/M é um partido com valores enraizados, com história e com obra feita, um partido que concretizou os seus objectivos em duas gerações, num trabalho que, agora, compete aos mais jovens assegurar”.

Albuquerque em que, mais uma vez, assumiu que todos os compromissos com a população serão integralmente cumpridos, até 2023, na base de um Programa de Governo que olha para a Região como um todo e que permite inovar, mas, também, dar continuidade a um conjunto de políticas que permitiram a evolução da Madeira e do Porto Santo, ao longo dos últimos quatro anos, em todos os indicadores sociais e económicos.