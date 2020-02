Carnaval das Crianças no centro do Funchal adiado para sexta-feira

O ‘Carnaval das Crianças’, que deveria decorrer durante a manhã desta sexta-feira na Placa Central da Avenida Arriaga, foi adiado, em princípio, para a próxima sexta-feira, 28 de Fevereiro.

Estava prevista a participação de “cerca de um milhar de pequenos foliões provenientes de diversas escolas e creches do Funchal”, desfilando disfarçados, pelo centro da cidade (Avenida Arriaga), “num ambiente de animação carnavalesca” que a chuva contínua que começou a cair obrigou a adiar.

A decisão da data ainda não é certa, mas fonte governativa disse ao DIÁRIO que, em princípio, tudo será adiado uma semana, dois dias após o regresso das mini-férias.

Refira-se que hoje havia muitas mais actividades relacionadas com a quadra festiva, nomeadamente na Placa Central da Avenida Arriaga, entre as 10h00 e as 11h45 deveriam actuar a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras e entre as 10h30 e as 12h30 decorreria o desfile e festa de Carnaval das Crianças. À tarde, a partir das 14h30, o ‘Carnaval Solidário’ também está em risco caso continue a chover.

As previsões do IPMA apontam para “períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais intensos a partir da tarde, que poderão até ao início da manhã ser de neve”, lê-se nesta notícia.