Cargos de confiança política custam 11 milhões ao ano

As 250 nomeações feitas pelo Governo Regional para cargos de confiança política representam um esforço financeiro de 793 mil euros por mês. O assunto faz a manchete do DIÁRIO desta terça-feira e conta ainda que os salários oscilam entre os 2 mil e os 5.200 euros.

Também em destaque na primeira página, a discussão do Orçamento Regional. O deputado do CDS Lopes da Fonseca provocou um dos momentos polémicos de debate, ontem, quando revelou o teor da conversa com Paulo Cafôfo, na noite das eleições. No final, o Orçamento foi aprovado na generalidade, apenas com os votos do PSD e CDS.

A Saúde é, uma vez mais, assunto chamado à capa do DIÁRIO, desta vez com novas informações sobre as controversas listas de espera do SESARAM: em 2019 ascendia a 21.400 operações, mais 500 face a 2018. Ainda sobre o sector, o incentivo prometido pelo Governo Regional ainda não chegou aos médicos.

Na Cultura, soube-se que o Museu dos Clássicos fica travado por mais um ano. Ainda em destaque na primeira página, a entrevista ao presidente da Juventude Popular da Madeira, que admitiu divergências no governo de coligação, sublinhando que o CDS tem de moldar a sua acção na perspectiva “da ética e da transparência”.

De resto, já sabe, as notícias regionais actualizadas ao minuto em dnoticias.pt.



