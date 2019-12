Cardeal Tolentino Mendonça benzeu a imagem de Santo António da Capela da Mouraria

O Cardeal D. José Tolentino de Mendonça benzeu a mais recente escultura da imagem de Santo António que está patente no altar da Capela de Santo António da Mouraria, junto à Assembleia Legislativa da Madeira. Trata-se de uma escultura em madeira do século XVIII.

A Capela de Santo António da Mouraria é uma das mais antigas da Madeira. Foi mandada erguer dentro do recinto da antiga Alfândega do Funchal, agora sede do parlamento madeirense, junto à Rua da Alfândega. Começou a ser construída em 1714 e ficou concluída em 1715.

No interior da capela destaca-se o altar de talha barroca de estilo nacional, em madeira estofada e datada de finais do século XVII, onde está colocada a imagem de Santo António benzida pelo Cardeal.

Na parede norte da capela há um conjunto de pinturas sobre tela representando os Apóstolos, de uma oficina lisboeta de meados para finais do século XVIII.

O Cardeal D. José Tolentino de Mendonça teve ainda a oportunidade de admirar o “Presépio de Escadinha”, parte integrante da tradição do arquipélago da Madeira, que se encontra no interior o pequeno templo e que é também objeto de contemplação de muitos turistas que passam pela Assembleia Legislativa da Madeira.