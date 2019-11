‘Canil’ de Santa Cruz completamente lotado

“O Centro de Recolha Oficial de Santa Cruz neste momento não consegue recolher nem mais um animal”. A informação consta da página oficial de Facebook ‘Patudos de Santa Cruz’, gerida pelo canil que acolhe os animais errantes deste concelho.

O centro criado pela Câmara Municipal encontra-se completamente lotado, pelo que se revela urgente encontrar famílias para todos os animais.

“Precisamos urgentemente que alguém se apaixone por alguns dos nossos patudos e os adoptem para podermos continuar a ajudar...”, refere a mesma nota.

“Faça parte da nossa comunidade e adopte um amigo/a para toda a vida. Não tem taxas de adopção e os nossos amigos já vão esterilizados/ castrados com microchip de identificação, registo e as vacinas todas em dia para além de desparasitados...”, conclui.

Este canil fica localizado no sítio das Eiras, junto ao Complexo Desportivo Bráulio França. O contacto pode ser feito através do 291 520 230 ou do email: [email protected]