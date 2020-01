Candidato à liderança do CDS estará amanhã no Funchal

O candidato à liderança do CDS, João Almeida, primeiro subscritor da Moção de Estratégia Global ‘O que nos une é a nossa força’, encontra-se amanhã no Funchal com militantes para os esclarecer das suas propostas para atingir a presidência do partido. O encontro realiza-se no Hotel Porto Mare, a partir das 19h30.

João Almeida é um dos 5 candidatos que se alinha para substituir Assunção Cristas, durante o XXVIII Congresso, que se realizará nos dias 25 e 26 de Janeiro, em Aveiro e que contará com uma delegação composta por 55 delegados da Madeira.

João Almeida é deputado na Assembleia da República, foi Secretário de Estado da Administração Interna no XIX Governo. A sua moção é subscrita pelo líder do CDS Madeira, Rui Barreto.