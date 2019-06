Cancelamento de dezenas de consultas e atrasos nas urgências por nova falha no sistema informático do SESARAM

Neste momento está a funcionar, mas já provocou sérios constrangimentos hoje. O sistema informático do SESARAM, que serve hospitais e centros de saúde, colapsou no passado sábado. Entretanto, os técnicos informáticos conseguiram repor o funcionamento do sistema, mas de forma muito instável.

Ainda nesta manhã, o sistema voltou a ficar indisponível o que provocou atrasos no atendimento nas urgências, o que associado ao normal incremento da afluência nas segundas-feiras, provocou o que foi classificado por alguns utentes, que contactaram o DIÁRIO, como caos.

A falha no sistema informático também provocou o cancelamento de dezenas de consultas externas, pois, sem saber quanto tempo ia durar o problema, os doentes foram-se embora.

Fonte do SESARAM, contactada pelo DIÁRIO, confirma as dificuldades, mas garante que tudo está ser feito para que uma resolução definitiva do problema venha a ser encontrada em breve. Desde sábado, apesar de a funcionalidade ter sido recuperada, o sistema informático está a ser alvo de monitorização/vigilância apertada, por parte dos técnicos informáticos.

O DIÁRIO sabe que um dos problemas do sistema informático do SESARAM está relacionado com os servidores. Ao que nos foi afirmado, impõe-se novos e em novas condições de instalação.

Quando o sistema falha, voltam os procedimentos antigos com recurso ao papel, mas, ainda assim, de forma muito condicionada. Os médicos e enfermeiros deixam de ter acesso aos processos dos doentes, o que obriga a suspender/adiar muitas decisões. Quando se impõem determinadas práticas, por exemplo, análises pedidas nas urgências, é reposta a prática de o funcionário ir buscar os resultados em papel ao laboratório.

Com o sistema informático em falha, também não há prescrição electrónica.