A apresentação do livro ‘Os Cinco Pilares da PIDE’, marcada para as 19 horas desta segunda-feira, na Feira do Livro do Funchal, foi cancelada porque a aeronave que transportava a escritora, Irene Pimentel, não conseguiu aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira.

Ao DIÁRIO, a organização não consegue garantir para já que a autora regresse à Madeira, pelo menos para apresentar esta obra ainda na Feira do Livro.