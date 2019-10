Canal brasileiro Globo Now dedica programa à ilha da Madeira

A Madeira será o tema central de um dos episódios do programa ‘Globo Repórter’, do canal brasileiro Globo Now, que está disponível em Portugal, através de assinatura, em todos os operadores (MEO, NOS, NOWO e Vodafone TV).

Os encantos da ilha e as razões pela qual é considerada um dos destinos mais cobiçados de Portugal, serão transmitidos no dia 8 de Novembro, às 20h10, numa reportagem de Dulcinéia Novaes que percorreu o arquipélago da Madeira, replecto de riquezas naturais. No roteiro do programa constam “trilhos com vistas deslumbrantes, piscinas naturais e até uma praia de areias mágicas com o poder de aliviar dores e recuperar algumas articulações do corpo, segundo testemunhos de alguns habitantes”, refere o canal televisivo através de comunicado.

Durante a visita, a repórter conheceu o Vinho Madeira, natural da região, que é considerado um dos melhores do mundo e que contém benefícios para a saúde, estando lado a lado com bebidas de topo mundial, como o vinho do Porto, Bordeaux, Borgonha e Champanhe.

Além dos trilhos, das piscinas naturais e da gastronomia diferenciada, a equipa do ‘Globo Repórter’ também vai conhecer as regiões vulcânicas das ilhas da Madeira e do Porto Santo, conhecer a satisfação de moradores locais e conhecer turistas de outros países que visitaram a região e que se apaixonaram.

Os assinantes do Globo Now podem assistir ao episódio do ‘Globo Repórter’ dedicado à Madeira no dia 8 de Novembro, às 20h10. O programa de reportagens é exibido semanalmente no canal, às sextas-feiras.