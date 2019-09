Campo do liceu é o mais usado do País

É a garantia do presidente do Governo: o campo do Liceu, Adelino Rodrigues, é o mais usado do País. Miguel Albuquerque falava no âmbito de uma visita de fim de obra, assim chama o Governo ao que corresponde à inauguração e acontece em plena campanha eleitoral, feita à colocação de um nono piso.

A obra, que durou cerca de dois meses, teve um custo de 180 mil euros. Foi colocado um relvado sintético “de terceira geração”.

Na mesma ocasião, foram anunciadas duas novas empreitadas: uma nova cobertura para o pavilhão do Liceu, com um valor de cerca de 100 mil euros, e a reabilitação do pavilhão de esgrima, por aproximadamente 50 mil euros.