Câmara Municipal da Ribeira Brava prepara ‘terreno’ para Festas de São Pedro

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal da Ribeira Brava informa que estão já a ser executados os trabalhos limpeza e regularização da praia da Ribeira Brava, onde será instalado o palco principal das ‘Festas de São Pedro – Ribeira Brava 2019’. Também a esta hora decorre a arrematação de espaços comerciais pelos comerciantes, nos paços do município ribeira-bravense.

As ‘Festas de São Pedro – Ribeira Brava 2019’ realizam-se de 27 a 30 de Junho e contam com um vasto programa desde o acender das luzes, actuação dos ‘Quase afinados’ e ‘Kontratempo’, no dia 27, para dia 28 contar com as tradicionais marchas populares, espectáculo pirotécnico, actuação de ‘PutzGrilla’ e do Café do Teatro com Krash e Dj Nélio Fabrício. Já o dia 29 terá a habitual cerimónia religiosa, seguida da procissão em honra de São Pedro e a tradicional Dança de Espadas. À noite terá lugar a actuação de Jamie & The Marx; dos D.A.M.A e do Café do Teatro com Dj Florian Picasso e Dj Nélio Fabrício. O último dia de festas, dia 30, terá a actuação de João Vinagre e de José Malhoa.

“O município convida assim a uma visita nos dias do evento, garantindo aos visitantes, para além de toda a animação, muita gastronomia típica, com destaque para a tradicional espetada de São Pedro, entre outros comes e bebes tradicionais”, concluiu.