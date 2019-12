Câmara do Porto Santo apoia associações desportivas com 18 mil euros

O Município do Porto Santo acaba de celebrar a assinatura de cinco protocolos de desenvolvimento desportivo com diversos clubes e associações locais no valor de 18 mil euros. A medida foi aprovada por unanimidade, na última reunião de Câmara Municipal, de 17 de Dezembro de 2019, e contou com o voto unânime de todos os vereadores do PSD, PS e MAIS Porto Santo.

Recorde-se que a proposta tinha ido à última reunião pública, de 26 de Novembro, mas acabou por ser retirada, uma vez que não houve acordo entre a vereação, aos valores a atribuir a cada clube ou associação. Assim, a proposta aprovada nesta última reunião, baseou-se na revisão dos valores aos clubes ou associações e acaba de ser protocolada com os representantes desses clubes.

Tendo em conta que o Município do Porto Santo tem por objectivo “a prossecução de uma política globalizante de desenvolvimento desportivo que contemple e integre, de forma consequente, a acção e propostas das diversas pessoas colectivas de direito público e privado, com atribuições no âmbito da cultura e do desporto”, como forma de desenvolver a condição física, intelectual e moral da sociedade através de uma prática desportiva a todos os níveis, a Câmara Municipal protocolou os seguintes valores:

- Sporting Clube do Porto Santo – 5,000€

- Basquete Clube do Porto Santo – 3,500€

- Associação Desportiva “Os Profetas” – 3.000€

- BR Gym – 2,500€

- Clube Naval do Porto Santo – 4,000€