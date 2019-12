Câmara do Funchal proporciona debate sobre crise na Venezuela e combate à pobreza

A Câmara Municipal do Funchal debate amanhã, 17 de Dezembro, às 9 horas, a crise na Venezuela e o combate à pobreza, numa iniciativa vocacionada para os alunos do Ensino Secundário da Madeira, promovida pela Madeira Debate, em parceria com a LisboMUN Association, a maior associação de debate de Portugal, e com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

O debate realiza-se na Sala da Assembleia Municipal do Funchal e conta com a intervenção do presidente Miguel Silva Gouveia na sessão de abertura.