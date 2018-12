Câmara do Funchal promoveu debate sobre tráfico de seres humanos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal e Madalena Nunes, vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social, participaram num debate sobre os Direitos Humanos, que teve lugar no Salão Nobre da CMF. Esta iniciativa da autarquia aconteceu no 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e teve como convidados Manuel Albano, Mara Clemente e Marta Pereira.

Paulo Cafôfo considera que o tema do tráfico de seres humanos, “infelizmente, continua a ser uma realidade do nosso mundo, apesar de estarmos em pleno século XXI.”

“O papel de uma autarquia é este, ou seja, abordar as questões que interessam, suscitando debate e disseminando conhecimentos sobre a realidade que nos rodeia, seja em termos locais, seja em termos globais, e deixa-nos muito satisfeitos a adesão em termos de público escolar que voltámos a ter cá hoje, a qual tem sido, de resto, uma constante nas nossas iniciativas”, concluiu.