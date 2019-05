Câmara do Funchal premeia escolas do concelho no âmbito das boas práticas ambientais

As Vereadoras Idalina Perestrelo e Madalena Nunes entregaram, esta tarde, os prémios às escolas vencedoras do 24.º Concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’, uma iniciativa da Autarquia que incluiu a abertura de uma exposição no átrio dos Paços do Concelho do Funchal.

Madalena Nunes, que tem a tutela da Educação no Município, congratulou e agradeceu a participação, este ano, de 16 escolas, considerando que é “um sintoma de que as causas da Natureza estão a ganhar destaque na nossa sociedade”, sendo esta uma “oportunidade para as escolas investirem na literacia ambiental, envolvendo a comunidade estudantil no processo de criar e zelar pelos seus espaços verdes, colocando-os em contacto com o terreno e desconstruindo maus hábitos, numa oportunidade de aprendizagem com imenso retorno a nível social”.

Já Idalina Perestrelo, autarca com o pelouro do Ambiente, sublinhou a necessidade de “sensibilizar os jovens para o impacto e contribuição do ser humano para a preservação do Meio Ambiente, educando-os no sentido de valorizar o Planeta Terra. Associar estas aprendizagens, tão básicas mas tão relevantes para o ambiente, a momentos de felicidade e partilha, será com certeza um factor para assegurar a continuidade destes comportamentos nas próximas gerações”, frisou.

O concurso ‘Uma Escola, Um Jardim’ pretende fomentar a criação e manutenção de espaços verdes (jardins, hortas ou mistas) nas áreas que envolvem os edifícios escolares do concelho do Funchal, proporcionando uma maior interacção entre a comunidade educativa e o Ambiente.

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu, nesta edição, prémios às escolas vencedoras em material de jardinagem, entre 100 e 200 euros, bem como um certificado de participação a todas as instituições concorrentes.

PRÉMIOS

Escolas Jardim Infância / Infantário:

1.º lugar – Jardim Escola João de Deus e Escola Básica do 1.º/PE e Creche São Gonçalo (ex-aequo)

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico:

1.º lugar - Escola Básica do 1.º/PE do Monte - Edifício Livramento

2.º lugar - Escola Básica do 1.º/PE São Roque - Edifício Lombo Segundo e Edifício Galeão

3.º lugar – Escola Básica do 1.º/PE de São Martinho

Escolas do 2.º 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário:

1.º lugar – Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

2.º lugar – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

3.º lugar – Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

Escolas do Ensino Especial:

1.º lugar – STEE – Serviço Técnico de Educação Especial