Câmara do Funchal investe em 4 mil compostores e 1.180 ecopontos para os funchalenses

A Câmara Municipal do Funchal vai disponibilizar cerca de 4.000 compostores aos funchalenses com quintal ou horta para a compostagem do lixo, evitando a criação de lixo indiferenciado adicional. O investimento da Autarquia ronda os 437 mil euros, sendo financiado pelo POSEUR.

A informação foi avançada ao início desta tarde pelo presidente da Autarquia, Miguel Silva Gouveia, porta voz das deliberações da habitual reunião de Câmara semanal.

Segundo o autarca, serão também distribuídos 1180 ecopontos para papel, vidros e embalagens, pelas famílias com carências sócioeconómicas, que apresentem uma declaração da Junta de Freguesia.

Trata-se da “continuação do trabalho na sustentabilidade ambiental que tem trazido ao Funchal boas referências nesta área como comprova o quinto galardão do Eco XXI que o Funchal voltou a receber este mês”, referiu o presidente.

Esta reunião de Câmara aprovou por unanimidade, o plano de prevenção contra riscos de gestão que “acaba por vincar o compromisso deste município com práticas de transparência, idoneidade e profissionalismo que salvaguardem a imparcialidade dos nossos técnicos, a isenção e a procura pelo serviço público”, destacou o autarca, salientando que na prática, os técnicos desta autarquia “não poderão acumular funções que possam vir a ser licenciadas ou aprovadas pela Câmara”.

Foi ainda aprovada a criação de uma bolsa de serviços especializados para os agentes económicos da cidade do Funchal que queiram prestar serviços na cidade ou figurar neste directório, desde áreas de arquitectura, engenharia, empreitadas, construção civil, entre outros. A inscrição poderá ser feita a partir de segunda-feira e, uma vez inscrito, o agente económico será recomendado ao munícipe sempre que a câmara for confrontada com alguma necessidade de execução de trabalhos nas diversas áreas.