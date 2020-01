Câmara do Funchal inicia programa de visitas às dez freguesias do concelho

A Câmara Municipal do Funchal iniciou hoje um programa de visitas às dez freguesias do concelho, com o objetivo de averiguar o estado do município nas diversas áreas de atividade, indicou o presidente da autarquia, Miguel Gouveia.

“Esta iniciativa visa promover as políticas de proximidade entre o executivo da Câmara Municipal e toda a sociedade do Funchal”, disse o autarca, após visitar o CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo, instituição que beneficia de apoio municipal na ordem dos 25 mil euros por ano.

O programa, designado Presidências Abertas da Câmara do Funchal, vai percorrer as dez freguesias do concelho até ao final do ano, sendo que teve início em Santa Luzia, onde está sediado o CASA.

A instituição foi estabelecida na Madeira em 2008 e presta auxílio aos 72 sem-abrigo identificados na capital madeirense e ainda a um total de 1.653 pessoas carenciadas da região, a quem serve anualmente 70.522 refeições quentes, 6.600 pequenos-almoços e entrega 5.448 cabazes de compras.

Só no Funchal, o CASA distribui em média 50 refeições quentes e 25 pequenos-almoços por dia à população a viver em situação de sem abrigo.

Miguel Gouveia lembrou que a autarquia, liderada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), investiu cerca de 1,5 milhões de euros em apoios no associativismo em 2019, contemplando 219 entidades nas áreas social, cultural, educativa e desportiva.

Por outro lado, ao nível dos apoios sociais, o investimento foi de 2,2 milhões de euros, provenientes do Fundo de Investimento Social, onde se destaca o subsídio municipal ao arrendamento e a comparticipação ao arrendamento, beneficiando 3.310 munícipes.

“Estas visitas irão percorrer, ao longo do ano, todas as freguesias sob o mote ‘O Funchal que nos une’”, indicou o presidente da Câmara, sublinhando que o executivo pretende auscultar a população e “todas as entidades” municipais, com o propósito de “fazer crescer” a cidade e promover um desenvolvimento que “não deixe ninguém para trás”.

O concelho do Funchal é o mais importante e mais populoso da Região Autónoma da Madeira (111.892 habitantes - Censos 2011), sendo composto pelas freguesias de Santa Luzia, São Pedro, Sé, Santa Maria Maior, Imaculado Coração de Maria, São Gonçalo, Monte, Santo António, São Roque e São Martinho.