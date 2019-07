Câmara do Funchal aprova Área de Reabilitação Urbana no Monte

O executivo camarário do Funchal aprovou, esta tarde, a segunda Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade. De acordo com Bruno Martins, vereador da Câmara Municipal do Funchal, esta é uma ARU desenvolvida com a nova visão e a primeira das zonas altas, estendendo-se da Corujeira do Monte até aos Tornos.

“Estas questões do ordenamento do território têm sido centrais para este executivo”, realçou Bruno Martins, acrescentando que o próprio PDM já prevê a criação de outras sete ARU’s. A proposta segue agora para a Assembleia Municipal e depois de publicada, cerca de 2 mil pessoas, que residem nessa área com 670 moradias, poderão habilitar-se a um conjunto de benefícios e isenções fiscais.

O documento foi aprovado com os votos a favor da Coligação Confiança.