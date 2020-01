Câmara do Funchal apresenta projecto de controlo e monitorização na rede de água

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) apresenta esta quarta-feira, 22 de Janeiro, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, o projecto de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas do Funchal, associado a um sistema de telegestão.

A implementação da 1.ª fase será feita numa zona piloto que abrange as freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque. A obra começará no mês de Fevereiro e representa um investimento de 2,4 milhões de euros, cofinanciado pelo POSEUR.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e Rui Silva Santos, perito nacional em redes de água e de saneamento, responsável pelo projecto, estarão presentes na ocasião.