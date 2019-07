Câmara do Funchal apela à poupança de água

A Câmara Municipal do Funchal apelou, esta quarta-feira, a todos os munícipes, para que tenham especial atenção aos seus gastos com a água nesta altura do ano, depois de um Inverno especialmente seco.

“Ao poupar água, os cidadãos estarão não só a ajudar o meio ambiente, como a evitar despesas desnecessárias e, sobretudo, a prevenir que parte da população seja afectada pelos picos de consumo típicos do Verão, ficando sem qualquer abastecimento”, refere a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal do Funchal recomenda, por isso, a toda a população que siga 10 comportamentos que podem fazer toda a diferença:

1. Tome banhos mais curtos;

2. Desligue a torneira ao ensaboar-se no chuveiro, ao lavar os dentes ou a lavar a loiça;

3. Utilize torneiras de regulação do fluxo de água ou instale dispositivos de redução de caudal, também no duche;

4. Use as máquinas de lavar apenas quando estiverem cheias;

5. Não lave a loiça peça a peça, junte-a e lave-a uma ou duas vezes por dia. Utilize igualmente a mínima quantidade de detergente possível para uma lavagem eficaz, o que vai diminuir a quantidade de água necessária para enxaguar a loiça;

6. Evite o uso de mangueira no quintal ou para lavar o carro, limpando os pavimentos exteriores a seco, por exemplo, ao varrer;

7. Evite fazer descargas desnecessárias no autoclismo, lembre-se que este não é um caixote do lixo. Cada descarga gasta cerca de 10 litros de água;

8. Regue o jardim de manhã cedo ou ao início da noite, quando a evaporação é menor;

9. Mantenha a canalização doméstica em bom estado: chame um canalizador caso as torneiras não parem de pingar ou se verificar a existência de qualquer rotura;

10. Se detectar uma fuga de água num espaço público, contacte imediatamente a Câmara Municipal.