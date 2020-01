Câmara de Lobos vai reeditar Revista Girão

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai reeditar a Revista Girão. A intenção foi anunciada hoje na Iª edição do seminário de história local “Aqui Há Madeira” dedicada ao tema, “O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses”, uma parceria entre a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Associação para o Desenvolvimento dos Estudos Globais e Insulares, o CLEPUL – Madeira e o Xarabanda.

O vereador Leonel Silva destacou a importância de reactivar a publicação que arrancou na década de 80, mas que desde o ano 2012 está inactiva. “Queremos repensar o projecto editorial da revista, sempre no contexto histórico e cultural do concelho de Câmara de Lobos”, sendo que o próximo passo é reunir investigadores locais e nacionais que tenham interesse nas referidas temáticas.

O seminário “Aqui Há Madeira” aborda numa primeira edição partes importantes da história local ligadas às crenças e superstições, “não apenas na vertente do nosso concelho, mas numa vertente global, contribuindo para toda a preservação histórica”.